انت الان تتابع تفاصيل خبر نيوزيلندا تحبط هجوماً إرهابياً في مدينة "مذبحة المسجدين" والان مع التفاصيل
خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 30 أبريل 2019 10:01 صباحاً - قبضت الشرطة النيوزيلندية، اليوم الثلاثاء، على رجل بحوزته عبوة ناسفة في منطقة فيليبستاون بمدينة كرايستشرش التي شهدت هجوماً دموياً على مسجدين الشهر الماضي.
ونقلت صحيفة "نيوزيلاند هيرالد" المحلية عن جون برايس، قائد شرطة إقليم كانتربيري الذي يضم كرايستشرش، قوله إن "الشرطة عثرت على طرد يحتوي على عبوة متفجرة وذخيرة في عنوان خال بشارع نيو كاسل في كرايستشرش".
وأضاف برايس أن فرق تفكيك المتفجرات تمكنت من إبطال مفعول العبوة، فيما تم توقيف رجل يبلغ من العمر 33 عاماً على خلفية الحادث.
وكانت قالت شرطة نيوزيلندا إنها تتعامل مع حادث في كرايستشيرش ودعت المواطنين إلى تجنب المنطقة، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.
وأخلت منازل في عدة شوارع بمدينة كرايستشيرش كإجراء احترازي عقب العثور على عبوة ناسفة بحوزة أحد الأشخاص.
وشهدت كرايستشيرش مقتل 50 شخصاً في هجمات نفذها شخص على مسجدين في مارس الماضي.
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