الارشيف / اخبار العالم

مقتل جندي أمريكي في سوريا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل جندي أمريكي في سوريا والان مع التفاصيل

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية اليوم الثلاثاء، مقتل جندي أمريكي أمس الإثنين، متأثراً بجراحه في حادث غير قتالي بمدينة كوباني السورية.

وقالت الوزارة في بيان، إن مايكل تومسون  كان جزءاً من مهمة "العزم الصلب"، التي يقودها الجيش الأمريكي لمحاربة تنظيم داعش في العراق، وسوريا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل جندي أمريكي في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا