السلطات الإيرانية توقف التحقيقات في وفاة رفسنجاني الغامضة

أوقفت السلطات الإيرانية، التحقيقات في قضية وفاة الرئيس الإسبق، هاشمي رفسنجاني، وذلك بعد مرور 4 أشهر على تصريحات مثيرة للجدل أدلت بها فاطمة هاشمي رفسنجاني حول وجود أدلة على اغتيال والدها .

وذكر غلام علي رجائي أحد مساعدي هاشمي رفسنجاني الذي تولي أيضا بين عامي 1989 - 2017 منصب رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام (أعلى هيئة استشارية في إيران) أن التحقيقات في وفاته على نحو غامض مطلع عام 2017 لم تسفر عن جديد.

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وأشار رجائي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، إلى أن متابعة التحقيقات في وفاة رفسنجاني توقفت بالفعل، لافتا إلى وجود مطالبات (لم يحدد أطرافها) للرئيس الإيراني حسن روحاني بإعلان إغلاق القضية برمتها لكنه رفض، على حد قوله.

وزعمت السلطات الإيرانية بعد رحيل رفسنجاني عن عمر ناهز 82 عاما أن وفاته كانت ناجمة عن نوبة قلبية، لكن بعض أفراد عائلته رفضوا تقارير رسمية في هذا الصدد.

يشار إلى أن هاشمي رفسنجاني كان أحد أرفع المسؤولين في النظام الإيراني، ومن القلائل الذين عرفوا بمواقف معتدلة نسبيا، قبل أن تدب خلافات مبطنة مع المرشد علي خامنئي على خلفية تأييده (رفسنجاني) احتجاجات شعبية مناهضة لتزوير الانتخابات الرئاسية عام 2009 لصالح الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.