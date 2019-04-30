الهند تعتقل إرهابيا على علاقة بمخطِّط اعتداءات سريلانكا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - جنود في الهند
أعلنت قوات الأمن الهندية،الثلاثاء، توقيف أحد أتباع الإرهابي زهران هاشم الذي يُشتبه بأنه خطط لاعتداءات عيد الفصح في سريلانكا، موضحة أنه كان ينوي تنفيذ هجوم في كيرالا في جنوب الهند.
وأوقفت وكالة التحقيق الوطنية الهندية المكلفة بملفات الإرهاب، الإثنين، الرجل الذي عُرف باسم رياس أ. (29 عاما). وقالت إنه سيمثل أمام قاضٍ الثلاثاء.
وأضافت الوكالة، في بيان، أنه أثناء استجوابه "كشف عن أنه كان يتابع خطب وفيديوهات زهران هاشم من سريلانكا منذ أكثر من عام".
وبحسب المصدر نفسه؛ فقد "اعترف بأنه كانت لديه نيّة تنفيذ اعتداء انتحاري في كيرالا"، الولاية الواقعة في جنوب الهند.
وزهران هاشم إرهابي متطرف تعتبره كولومبو مخطط الاعتداءات الانتحارية ضد الكنائس والفنادق الفخمة التي أسفرت عن 253 قتيلا في 21 أبريل/نيسان في سريلانكا وتبنّاها تنظيم داعش الإرهابي، وبحسب السلطات، فجّر هاشم نفسه في أحد الفنادق.
وقالت مصادر عسكرية إنه زار ولاية تاميل نادو الهندية المجاورة لولاية كيرالا وتواصل مع إرهابيين فيها.
وأشارت وكالة التحقيق الوطنية إلى أن رياس أ. أوقف في إطار تحقيق فُتح عام 2016 ضد هندي مطلوب لانضمامه إلى صفوف تنظيم داعش الإرهابي.
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