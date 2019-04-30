السفيرة الأمريكية تحذر من مخطط لمزيد من الهجمات الإرهابية في سريلانكا

قالت السفيرة الأمريكية في سريلانكا ألاينا تبليتز ،الثلاثاء إن هناك احتمالية لوقوع مزيد من الهجمات الإرهابية في سريلانكا.

وأضافت السفيرة في تصريحات صحفية لها، أن هناك اعتقاد بأن بعض من شاركوا في هجوم عيد القيامة ما زالوا طلقاء

وحذر مسؤولون أمنيون في سريلانكا، الإثنين، من أن الإرهابيين الذين نفذوا تفجيرات عيد القيامة (الفصح) يخططون لمزيد من الهجمات باستخدام سيارة فان ومهاجمين متخفين في زي الجيش.

وقال رئيس إدارة أمن الوزارات، بالشرطة، في خطاب للنواب وإدارات أمنية أخرى "قد يكون هناك موجة أخرى من الهجمات".

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وأضاف الخطاب "المعلومات المتاحة تشير إلى أن أفرادا يرتدون زي الجيش ويستخدمون سيارة فان قد يشاركون في تنفيذ الهجمات"، مشيرا إلى أن الإرهابيين يستهدفون 5 مواقع وقد ينفذون الهجمات الأحد أو الإثنين.

وكثفت السلطات في أنحاء البلاد من الإجراءات الأمنية وجرى اعتقال العشرات من المشتبه بهم منذ تفجيرات 21 أبريل/نيسان التي استهدفت كنائس وفنادق وأسفرت عن مقتل ما يزيد عن 250 شخصا بينهم 40 أجنبيا.

وتتهم السلطات أعضاء جماعتي "التوحيد الوطنية" و"ملة إبراهيم" بتنفيذ الهجمات.

ورفعت الحكومة حظر التجول مساء الأحد الماضي للمرة الأولى منذ التفجيرات، لكن الشرطة في العاصمة كولومبو نفذت عمليات تفتيش عشوائية.