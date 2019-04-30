مليشيا الحوثي الإرهابية تحاكم 65 يمنية بمعتقلاتها بصنعاء

جدة - عمرو شويل اليمن - الخليج 365:

بدأت جماعة الحوثي الإرهابية، اليوم، محاكمة 65 امرأة من المعتقلات اليمنيات في العاصمة صنعاء.

وقالت مصادر حقوقية إن عدداً من محاكم أمانة العاصمة الخاضعة لسيطرة الحوثيين بدأت اليوم جلسات محاكمة 65 امرأة معتقلة بعد أكثر من عام على الاعتقال والتعذيب والإخفاء القسري والابتزاز من قبل الجماعة.

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وذكرت المصادر أن جلسات المحاكمات للنساء المعتقلات جرت وسط تكتم إعلامي ومخالفة للإجراءات القانونية وغياب المنظمات الحقوقية.

وأشارت المصادر إلى أن بعض المعتقلات يحاكمن من دون محامين.

وتحتجز جماعة الحوثي أكثر من 120 امرأة بصنعاء، وتمارس أبشع أنواع الابتزاز والاستغلال والانتهاكات النفسية والجسدية بحق المحتجزات والمختفيات في معتقلاتها السرية التي تم اقتيادهن إليها.

وتزايدت مخاوف اليمنيين والمنظمات الإنسانية المحلية مؤخراً من انتهاكات المليشيات الحوثية ضد نساء صنعاء، بعدما كشفت تقارير إعلامية وحقوقية متطابقة وجود معتقلات سرية تستخدمها المليشيات لإخفاء عشرات النساء بهدف ابتزاز الأهالي لتحقيق مكاسب مادية وسياسية رخيصة.