تنظيم الحمدين يسخر أذرعه الإعلامية والدبلوماسية للترويج للأكاذيب

سخر تنظيم الحمدين أذرعته الإعلامية والدبلوماسية، على مدى يومين للترويج لأكاذيب ليس لها على أرض الواقع أي قرائن، وفي محاولة لإضفاء الجدية على النقاش، استضافت أفعى التنظيم "الجزيرة" باحثين وكتابا تنفق عليهم ليتحدثوا في منتدى الجزيرة الثالث عشر، والذي انطلق تحت عنوان "الخليج بين الأزمة وتراجع التأثير الإستراتيجي".

وشهدت جلسات المنتدى القطري مكلمة متواترة دارت معظمها حول النفوذ الخليجي، وحاول خلالها المتحدثون الدفاع عن عصابة آل ثاني حتى لو كان ذلك على حساب الواقع، ومنافيا للحقيقة، حيث تحدث المشاركون في أكثر من جلسة عن تراجع النفوذ الخليجي في المنطقة، على حساب التمدد الإيراني والتركي.

في الوقت الذي تفرض فيه دول الرباعي العربي كلمتها، ويمتد نفوذها الاستراتيجي ليغطي غالبية الدول العربية والإسلامية، والامتداد الإفريقي والآسيوي، تبارى ضيوف دوحة الأكاذيب في الإدعاء بتراجع نفوذ الدول المكافحة للإرهاب لا سيما السعودية.

وادعى المشاركون في ماراثون الأكاذيب القطري أن قرار المقاطعة العربية آثر على دول مجلس التعاون الخليجي، خصوصا المملكة العربية السعودية.

وبالعودة لأرض الواقع وبعيدا عن المهاترات القطرية فنفوذ عصابة الحمدين سقط في السودان، بعدما أطاح المظاهرات التي أيدها الجيش بالإخواني عمر البشير، أحد أذرع التنظيم في بلاد النيل.

وبعدما تولى المجلس الانتقالي السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان الأمر في السودان، تلقت دوحة التطرف صفعات متكررة، حيث رفض المجلس استقبال وفد قطري كان على رأسه وزير الخارجية محمد بن عبدالرحمن، في حين استقبل وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، ومن بعده استقبل المجلس السوداني وفد قطري إمارتي، وتلقى اتصالا هاتفيا أكثر من مرة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كما زار رئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني، الفريق أول أبو بكر دمبلاب، القاهرة، وسلم السيسي رسالة خطية من البرهان، عشية قمة أفريقية ناقشت الوضع السوداني المشتعل.

وعلى المحورين التونسي والجزائري، سقطت مخططات قطر الرامية لدعم مجموعات الإخوان المسلمين، وأعلنوا الثوار في الجزائر رفضهم لانقضاض الإخوان على الثورة، وإدارة دفة التظاهرات لصالحهم، وقاموا بطرد عدد من قيادات الإخوان.

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وهاجم متظاهرون في العاصمة الجزائر عبد الله جاب الله رئيس حزب العدالة والتنمية الإخواني، وأحد الأذرع القطرية في شمال أفريقيا.

لم يختلف الأمر كثير في ليبيا حيث حاصرت قوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، مليشيات الإخوان الإرهابية المسيطرة على العاصمة طرابلس، وأعلنت قيادة الجيش عن تفكيكها لمخطط قطر وتركيا الداعمان الرئيسيان للميليشيات المتطرفة في طرابلس ومصراتة.

أباطيل المنتدى القطرى لم تقف عند التباكي على تراجع الدور القطري المشبوهة على المستوى الإقليمي، حيث اتهم المتحدثون الدول العربية المكافحة للإرهاب بمعادة الديمقراطية ودعم الثورات.

الاتهامات القطرية سيقت على لسان عدد من رموز جماعة الإخوان الإرهابية، حيث ادعي رئيس المجلس الأعلى الليبي خالد المشيري، والذي يشغل منصب رئيس المكتب التنفيذي لحزب «العدالة والبناء»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين» بليبيا أإن دول الرباعي العربي تحاول إنهاء ما سماه بالتجربة الديمقراطية في ليبيا وبقية الدول العربية.

وقال إن قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر ما كانت لتشن حربا على العاصمة طرابلس لولا الدعم الذي تلقاه من عدد من الدول الخليجية، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية التي زارها حفتر قبل ثلاثة أيام من هجومه".

وفي محاولة لشق الصف العربي، دعا الباحث الإيراني مسعود أسد اللهي، والذي كان ممثلا عن نظام الملالي الإيراني في الفعالية القطرية، حلف الشر "إيران وتركيا وقطر" لتوسيع تحالفهم ليشمل العراق والكويت وسلطنة عمان، من خلال الاستقطابات احادية الجانب، لإقامة ما سماه تحالف مضاد لمواجهة نفوذ الدول المكافحة للإرهاب.