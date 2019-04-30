المنظمة العربية لحقوق الإنسان تتهم السلطات التركية بتعذيب زكي يوسف

إتهمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا في بيان لها الأمن التركي بتعذيب الموقوف الفلسطيني زكي يوسف حتى الموت. وطالبت المنظمة المقرر الخاص بالتعذيب بإرسال لجنة لفحص جثة المعتقل وعدم السماح للسلطات التركية بإخفاء جريمتها ودفن الجثة من دون إجراء تشريح محايد من قبل الأمم المتحدة. وكان المعتقل الفلسطيني، زكي يوسف قد فارق الحياة في أحد السجون التركية . وفيما زعمت السلطات التركية أن السجين إنتحر، فيما أتهمت أسرة القتيل السلطات التركية بقتل نجلها بعد تعذيبه حتى الموت . وسجلت عدد من المنظمات الحقوقية التركية والدولية حالات التعذيب بسجون المخابرات التركية.

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