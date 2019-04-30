وزير خارجية البرازيل: توقعاتي كبيرة بشأن تظاهرات المعارضة في فنزويلا

اسماء السيد - واشنطن: أعرب وزير الخارجية البرازيلي إرنستو أراوجو الإثنين عن تفاؤله بشأن التحرك الكبير المقرر خلال هذا الأسبوع في فنزويلا، والذي ينظمه خوان غوايدو، زعيم المعارضة الفنزويلية، الذي سبق وأعلن نفسه رئيسًا انتقاليًا.

كان غوايدو، الذي تعترف به أكثر من 50 دولة كرئيس، بما في ذلك الولايات المتحدة والبرازيل، قد دعا إلى تنظيم احتجاجات في عيد العمال، تعهّد بأن تكون "الأضخم في تاريخ" فنزويلا.

وقال أراوجو للصحفيين بعد محادثات في واشنطن مع نظيره الأميركي مايك بومبو "نحن نواصل الضغط الدبلوماسي لدعم هذا التحرك الشعبي العارم لخوان غوايدو، ولدينا توقعات كبيرة ليوم الأول من مايو".

جدد وزير الخارجية البرازيلي دعوته قيادة الجيش في فنزويلا، التي وقفت خلف الرئيس اليساري نيكولاس مادورو، إلى تغيير موقفها ودعم غوايدو. قال "نتوقع من القوات الفنزويلية أن تظهر بوطنية دعمها للحكومة الشرعية. إذا فعلوا ذلك فسيكون الأمر رائعًا".

مع ذلك دعا أراوجو إلى "توخي الحذر" بشأن التنبؤ بالأحداث في فنزويلا، فقد تمكن مادورو من الثبات في السلطة على الرغم من تصاعد الضغط في وجهه في الأشهر الثلاثة التي أعقبت إعلان القوى الغربية وأميركا اللاتينية عدم شرعية رئاسته.

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وعندما سُئل بومبيو بشكل منفصل خلال مناسبة لصحيفة "ذا هيل" عمّا إذا كان مادورو سيسقط خلال هذا العام، أجاب: "أنا لا أُعد جداول زمنية".

أضاف "الفرص في أميركا الجنوبية هائلة، وقد شهدنا هذا التحوّل نحو اقتصادات حرة أكثر، وقادة انتخبوا بشكل ديموقراطي أكبر، وإذا أمكننا دفع فنزويلا إلى الاتجاه يمينًا (...) سيكون هناك نمو اقتصادي هائل".

واعتبر أن التغيير في السلطة لن يفيد فقط "الناس في تلك البلدان، بل أيضًا الولايات المتحدة". وقد وجد الرئيس اليميني المتطرف الجديد للبرازيل جايير بولسونارو قاسمًا مشتركًا مع الرئيس دونالد ترمب في بغض اليساريين في هذا الجزء من العالم.

أعيد انتخاب مادورو رئيسًا في العام الماضي في انتخابات اعتبرت على نطاق واسع بأنها مزورة، مع سيطرة قوى المعارضة بزعامة غوايدو على الجمعية الوطنية.

