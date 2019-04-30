اعتقال جندي أميركي سابق خطط للقيام باعتداء كبير في لوس أنجليس

اسماء السيد - لوس أنجليس: أعلنت السلطات الأميركية الإثنين عن اعتقال جندي سابق في الجيش الأميركي كان يعد لهجوم "إرهابي" واسع النطاق قرب لوس أنجليس انتقامًا لاعتداء المسجدين في كرايست تشيرش في نيوزيلندا.

قال مسؤولون إن مارك ستيفن دومينغو، البالغ 26 عامًا، والذي امتلك خبرة قتالية في أفغانستان، ويزعم بأنه مسلم، يواجه اتهامات فدرالية متعلقة بالإرهاب لتخطيطه لتفجير قنبلة محلية الصنع في مهرجان للقوميين البيض في لونغ بيتش خلال عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة، بهدف إيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا.

اعتقل دومينغو الجمعة بعدما تسلّم من عميل متخف ما كان يعتقد بأنا قنبلة حقيقة. ووفق وثائق المحكمة فإن دومينغو أعرب في منشورات على الانترنت ودردشات مع مصدر في مكتب التحقيقات الفدرالي عن دعمه للجهاد العنيف وتطلعه إلى أن يكون شهيدًا عبر سعيه إلى الاقتصاص لاعتداءات ضد مسلمين.

Advertisements

بعد النظر في مخططات لاعتداءات عدة، بينها استهداف يهود وكنائس وضباط شرطة، قرر دومينغو تفجير قنبلة محلية الصنع في مهرجان لونغ بيتش، وفق السلطات.

وقال المدعي نيك هانا "نجح هذا التحقيق في تعطيل تهديد بالغ الجدية شكّله جندي مدرّب أفصح مرارًا عن رغبته في التسبب بأكبر عدد من الضحايا".

أضاف "حماية الأميركيين من الهجمات الإرهابية هي الأولوية الأولى لوزارة العدل، وأي شخص يخطط لاستخدام سلاح دمار شامل ستتم محاسبته".

