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أطل زعيم تنظيم داعش الإرهابي، أبو بكر البغدادي، اليوم، في أول ظهور له منذ 5 سنوات في عام 2014، وظهر في تسجيل مصور نشرته التنظيم عبر تطبيق "تليجرام".
وفي الفيديو الذي يحمل عنوان "في ضيافة أمير المؤمنين"، يظهر البغدادي بلحية طويلة بيضاء ومحناة الأطراف، واضعا منديلا أسود على رأسه، ويفترش الأرض وبجانبه سلاحه الخاص به، ويجلس معه عدة أشخاص آخرين أخفيت وجوههم، ومتحدثا بنبرة بطيئة. © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press
وعن نوع وإمكانيات السلاح المجاور لأبوبكر البغدادي، يقول العميد سمير راغب، الخبير العسكري، إن هذا السلاح روسي التصنيع، ويسمى بـ"رشاش جرينوف" krinkov aks-74u.
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وأضاف راغب، لـ"الوطن"، أن السلاح من إنتاج عام 1942، ويتميز بقوة إنتاجه للنيران، موضحا أنه يطلق معدل نيران من 500 – 700 طلقة بالدقيقة، بنوعية عيار ناري 7.62×54. © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press
وأكد الخبير العسكري أنه يستخدم به ذخيرة خزانه أو شريط، ويتوافر به "سبية" حامل أمامي على شكل مثلث، مشيرا إلى أنه طول الماسورة للسلاح تبلغ 720 ملليمتر، ويشيع استخدامه بين أغلب الدول الشرقية. © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press
وإمكانيات رشاش جرينوف krinkov aks-74u، تجعل أفضل استخدام له في عمليات القنص أو "الغلات النارية" وهي إطلاق النار الكثيف.
كانت هذه تفاصيل خبر "الوطن" تكشف نوع سلاح البغدادي.. "جرينوف روسي" بصحبة أخطر رجل في العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.