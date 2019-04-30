"الوطن" تكشف نوع سلاح البغدادي.. "جرينوف روسي" بصحبة أخطر رجل في العالم

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

أطل زعيم تنظيم داعش الإرهابي، أبو بكر البغدادي، اليوم، في أول ظهور له منذ 5 سنوات في عام 2014، وظهر في تسجيل مصور نشرته التنظيم عبر تطبيق "تليجرام".

وفي الفيديو الذي يحمل عنوان "في ضيافة أمير المؤمنين"، يظهر البغدادي بلحية طويلة بيضاء ومحناة الأطراف، واضعا منديلا أسود على رأسه، ويفترش الأرض وبجانبه سلاحه الخاص به، ويجلس معه عدة أشخاص آخرين أخفيت وجوههم، ومتحدثا بنبرة بطيئة. © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

وعن نوع وإمكانيات السلاح المجاور لأبوبكر البغدادي، يقول العميد سمير راغب، الخبير العسكري، إن هذا السلاح روسي التصنيع، ويسمى بـ"رشاش جرينوف" krinkov aks-74u.

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وأضاف راغب، لـ"الوطن"، أن السلاح من إنتاج عام 1942، ويتميز بقوة إنتاجه للنيران، موضحا أنه يطلق معدل نيران من 500 – 700 طلقة بالدقيقة، بنوعية عيار ناري 7.62×54. © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

وأكد الخبير العسكري أنه يستخدم به ذخيرة خزانه أو شريط، ويتوافر به "سبية" حامل أمامي على شكل مثلث، مشيرا إلى أنه طول الماسورة للسلاح تبلغ 720 ملليمتر، ويشيع استخدامه بين أغلب الدول الشرقية. © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

وإمكانيات رشاش جرينوف krinkov aks-74u، تجعل أفضل استخدام له في عمليات القنص أو "الغلات النارية" وهي إطلاق النار الكثيف.