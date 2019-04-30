العسكريون المتعاقدون يتوجّهون الى مديرية الواردات التابعة لوزارة المالية في بشارة الخوري

توجه العسكريون المتعاقدون من ساحة رياض الصلح وسط بيروت الى مديرية الواردات التابعة ل​وزارة المالية​ في ​بشارة الخوري​ لاستكمال تحركاتهم الاحتجاجية، وذلك بالازامن مع انعقاد اول جلسة للحكومة اليوم المخصصة لدرس الموازنة.

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