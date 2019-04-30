ركّز العميد المتقاعد جورج نادر على "أنّنا اليوم أرسلنا رسالة تحذيرية"، لافتًا إلى "أنّنا أغلقنا اليوم "مصرف لبنان" وهندساته المالية، ومرفأ بيروت وهو أكبر مزاريب الهدر".
وأكّد في حديث إذاعي، أنّ "تحرّكنا مستمرّ حتّى إشعار آخر، وإذا لم تتمّ الاستجابة لمطلبنا الّذي هو سحب موضوع الحسم على رواتب العسكريين من التداول، فسنمنع انعقاد مجلس النواب لإقرار الموازنة"، مبيّنًا أنّ "أهدافنا المقبلة ستبقى سرية وتُعلن في حينه".
وشدّد نادر على أنّ "قصر بعبدا ليس هدفًا أبدًا".
كانت هذه تفاصيل خبر نادر: إذا لم يسحب الحسم على رواتب العسكريين من التداول فسنمنع انعقاد مجلس النواب لإقرار الموازنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.