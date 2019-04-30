نادر: إذا لم يسحب الحسم على رواتب العسكريين من التداول فسنمنع انعقاد مجلس النواب لإقرار الموازنة

ركّز العميد المتقاعد ​جورج نادر​ على "أنّنا اليوم أرسلنا رسالة تحذيرية"، لافتًا إلى "أنّنا أغلقنا اليوم "​مصرف لبنان​" وهندساته المالية، و​مرفأ بيروت​ وهو أكبر مزاريب الهدر".

وأكّد في حديث إذاعي، أنّ "تحرّكنا مستمرّ حتّى إشعار آخر، وإذا لم تتمّ الاستجابة لمطلبنا الّذي هو سحب موضوع الحسم على رواتب العسكريين من التداول، فسنمنع انعقاد ​مجلس النواب​ لإقرار ​الموازنة​"، مبيّنًا أنّ "أهدافنا المقبلة ستبقى سرية وتُعلن في حينه".

وشدّد نادر على أنّ "​قصر بعبدا​ ليس هدفًا أبدًا".