شويغو: لبذل جهود مشتركة باستخدام التكنولوجيات الحديثة

دعا وزير الدفاع الروسي ​سيرغي شويغو​ لاستخدام الدرونات وغيرها من الوسائل التقنية الحديثة في مراقبة حدود ومناطق ​أفغانستان​، التي صارت محجا لفلول الإرهابيين الفارين من ​سوريا​ و​العراق​.

و خلال مباحثات مع رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة القرغيزية ​اللواء​ رايم بردي دويشنبييف في بيشكيك، قال: "يجب إدراك حقيقة أننا نحتاج لبذل جهود مشتركة باستخدام التكنولوجيات الحديثة، وبينها الطائرات بدون طيار، لمراقبة الحدود ورصد تنقلات العصابات الإرهابية في أفغانستان”.

وأشار إلى أن هذه التدابير عند حدود بعض الدول الأعضاء في منظمة ​معاهدة الأمن الجماعي​، تمليها ضرورة التصدي للمخاطر الإرهابية المتنامية في المنطقة، التي صارت محجا للدواعش الفارين من سوريا والعراق.