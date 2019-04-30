الرماح: لرفع السرية المصرفية وإلغاء الحصانات عن الجميع واستعادة الأموال المنهوبة

لفت الناطق باسم الهيئة الوطنية للمحاربين القدامى سامي الرماح، في تصريح تلفزيوني، من الاعتصام الّذي ينفّذه العسكريون المتقاعدون في بيروت، إلى أنّ "المشهد الجامع الموجود الآن، يشسر إلى أنّنا لم نعد وحدنا المهدورة حقوقنا، بل كلّ الشعب اللبناني مهدورة حقوقه".
وأوضح أنّ "هناك ثلاث طرق لاستعادة قيادة الدولة، هي: رفع السرية المصرفية، إلغاء الحصانات عن كلّ الناس وقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة. فليذهبوا إلى مزاريب الهدر في الكهرباء و"أوجيرو" والأملاك البحرية والنهرية والمرفأ"، مؤكّدًا أنّ "هناك الكثير من الأموال ليغطّوا فيها عجز الدولة بدلًا من جيوب الفقراء والعسكريين".
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