الرماح: لرفع السرية المصرفية وإلغاء الحصانات عن الجميع واستعادة الأموال المنهوبة

لفت الناطق باسم الهيئة الوطنية للمحاربين القدامى سامي الرماح، في تصريح تلفزيوني، من الاعتصام الّذي ينفّذه العسكريون المتقاعدون في ​بيروت​، إلى أنّ "المشهد الجامع الموجود الآن، يشسر إلى أنّنا لم نعد وحدنا المهدورة حقوقنا، بل كلّ ​الشعب اللبناني​ مهدورة حقوقه".

وأوضح أنّ "هناك ثلاث طرق لاستعادة قيادة الدولة، هي: رفع ​السرية المصرفية​، إلغاء الحصانات عن كلّ الناس وقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة. فليذهبوا إلى مزاريب الهدر في ​الكهرباء​ و"​أوجيرو​" و​الأملاك البحرية​ والنهرية والمرفأ"، مؤكّدًا أنّ "هناك الكثير من الأموال ليغطّوا فيها عجز الدولة بدلًا من جيوب الفقراء والعسكريين".