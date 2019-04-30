اشار رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ النائب السابق ​وليد جنبلاط​ الى انه "من جهة الشرق البعيد تطلع الشمس ومعها آمال كبيرة كطريق الحرير"، متسائلا في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي "لماذا لم يشترك لبنان رسميا بالقمة التي نظمها الرئيس الصيني؟ ولماذا لا نلزم الشركات الصينية مشاريعنا في ​الكهرباء​ والمرافئ وغيرها بدل الجدل البيزنطي الحالي وتضييع الوقت والهدر؟. ولفت الى ان "كل حجم لبنان لا يساوي ربع حي من ​شانغهاي​".

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كانت هذه تفاصيل خبر جنبلاط: لماذا لا نلزم الشركات الصينية مشاريعنا في الكهرباء والمرافئ وغيرها؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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