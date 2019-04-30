روكز ناشد إنصاف العسكريين: القطاع العام والعسكريون ليسوا مكسر عصا

لفت عضو تكتل "لبنان القوي" النائب شامل روكز، خلال انضمامه إلى العسكريين المتقاعدين المعتصمين في مرفأ بيروت، إلى "أنّني هنا اليوم لأنّني جزء من العسكريين ونحن حريصون على سدّ عجز ​الموازنة​ بطريقة صحيحة وليس من خلال المواربة".

وشدّد على أنّ "القطاع العام والعسكريين ليسوا مكسر عصا، ورواتب العسكريين ليست مكتسبات بل حقوق"، مناشدًا رئيس الجمهورية ميشال عون ومجلس الوزراء أن "يضعوا يدهم على الموضوع، وأن يكونوا منصفين بموضوع العسكريين كما بموضوع الموازنة ككل".

وبيّن روكز "أنّني والرئيس عون قريبون من العسكريين والجرحى والمصابين، والرئيس سيعطي وجهة نظره حول مشروع الموازنة خلال جلسة مجلس الوزراء"، داعيًا إلى "البحث من أين تؤمن الأموال من غير الفقراء وخصوصًا بعيدًا عن العسكر".