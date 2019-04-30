النشرة: موظفو مستشفى صيدا الحكومي بدأوا بتنفيذ اضرابهم

افاد مراسل "​النشرة​" في صيدا ان موظفي ​مستشفى صيدا الحكومي​ اعلنوا عن بدء تنفيذ تهديدهم بالاضراب المفتوح بسبب وصولهم الى حائط مسدود فيما يخص رواتبهم المتأخرة وبسبب نفاذ المواد الاساسية من المستشفى.

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