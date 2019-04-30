طالوزيان: لا شيء في الموازنة يشبه ما هو مذكور البيان الوزاري

أوضح النائب ​جان طالوزيان​، خلال مشاركته في الاعتصام الّذي ينفّذه العسكريون المتقاعدون في ​بيروت​، أنّ "هذه وقفة تحذيرية، ولا شيء في ​الموازنة​ يشبه ما هو مذكور ​البيان الوزاري​".

ولفت في حديث إذاعي، إلى أنّ "في الموازنات السابقة وعدوا بزيادة الإيرادات، فزادت ​الضرائب​، ولن نقبل أن يكون سدّ عجز الخزينة عن طريق العسكريين"، مؤكّدًا أنّه "يمكن تأمين الإيرادات للموزانة ولسد العجز من خلال التفتيش على طرق تخفيف الهدر و​الفساد​. وعندما ينتهون من ذلك، عندها يمكن البحث إذا كان هناك ضرورة لتخفيض رواتب العسكريين".

وشدّد طالوزيان، على أنّ "العسكريين هم الوحيدين الّذين يحلفون يمينًا أن يحموا البلد"، منوّهًا إلى "أنّنا موعودين أنّ رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ لديه ملاحظات على مشروع الموازنة".