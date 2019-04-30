عربيد: الإجراءات التقشفية يجب أن تنسحب على الجميع على ألا تطال أصحاب المداخيل الدنيا

ركّز رئيس "​المجلس الاقتصادي والاجتماعي​" ​شارل عربيد​، على أنّ "مطالب ​العسكريين المتقاعدين​ محقّة، والواقع الاقتصادي والتجاري صعب جدًّا، بسبب تراكمات عدّة، واليوم وصلنا إلى الواقع الحقيقي"، لافتًا إلى أنّ "كلّ الكلام عن ​الموازنة​ يستأهل أن نفتح الحوار الإجتماعي، للخروج بقرارات تخفّض العجز داخل الموازنة، وهذه إجراءات كان يجب اتخاذها منذ سنوات، والسلطة أخطأت بعدم أخذها".

وبيّن في حديث إذاعي، أنّ "اليوم، اضطررنا إلى أن تكون إلإجراءات مؤلمة أكثر"، مؤكّدًا أنّ "الإجراءات التقشفية يجب أن تنسحب على الجميع ولكن هناك ضرورة ألّا تطال أصحاب المداخيل الدنيا". وأوضح أنّ "الموازنة لا تزال في مرحلة المناقشة، ويهمّنا أنّ هناك داخل الموازنة، مقتطعات لتدعيم شبكات الضمان الإجتماعي".

ونوّه عربيد إلى "أنّنا لو أخذنا الإجراءات اللازمة سابقًا، لكنّا وفّرنا الكثير على أنفسنا"، مشدّدًا على "وجوب أن نفتح آفاقًا إنتاجية تصديرية، ولدينا الإمكانيات اللازمة. ويجب إعادة النظر بكلّ المنظومة الاجتماعية والاقتصادية".

كما جزم أنّ "منافسة اليد العاملة لم تعد مقبولة، ويجب أن تكون هناك إجراءات سريعة وفورية، وهذا بحاجة إلى قرار جريء بتطبيق القوانين. المنافسة غير شرعية وغير محقّة، ويجب أن نحمي اليد العاملة ال​لبنان​ية، وفي النهاية كلنّا عمّال من أجل لبنان".