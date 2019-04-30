قاطيشه: للتراجع عن البند المتعلق بالمتقاعدين وذوي الدخل المحدود

رأى عضة تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​وهبي قاطيشه​ أن "تحرك العسكريين المتعاقدين اليوم يؤكد أن ​الحكومة اللبنانية​ حاولت الحصول على الأموال من سيدر وعندما فشلت قررت أن تأخذها من الفقراء".

ولفت في حديث إذاعي إلى ان "الدولة فشلت في ادارة القضايا المالية والاقتصادية وعندما يصل العسكريون الى حالة الاحباط بالطبع سوف يتحركون لحماية حقوقهم".

وأشار قاطيشه إلى ان "​الموازنة​ تركت أماكن ​الفساد​ والهدر وتوجهت الى جيوب الفقراء ويجب التراجع عن البند المتعلق بالمتقاعدين وذوي الدخل المحدود"، معتبرا ان "مشروع الموازنة مخيب للآمال لأنه ترك مكامن الهدر والفساد وذهب إلى الفقراء بدل الكبار".