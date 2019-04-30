الرابطة المارونية هنأت بخطّة الكهرباء:تعليمات بستاني بادرة يُحتذى بها

هنأت ​الرابطة المارونية​ ال​لبنان​يين بإنجاز خطّة ​الكهرباء​، وأشادت بالإستعدادات الجادّة لبدء تطبيقها على الأرض. وما كان لهذه الخطّة أن تنبعث لولا إصرار ​رئيس الجمهورية​ الحازم بإقفال هذه الثغرة التي استنفدت مالية الدولة وكانت سببًا في العجز الخطير ب​الموازنة​، مؤَيَّدًا من أركان الحكم.

وثمّنت الرابطة الدور الذي إضطلعت به وزيرة الطاقة و​المياه​ ندى البستاني في وضع الخطّة وترشيقها، والعمل على إزالة المعوّقات التي كانت تقف في طريقها. بفعل إنفتاحها الإيجابي على آراء مختلف الأطراف وملاحظاتهم. وأكدت ان "هذا الإنجاز المهمّ يسجّل للوزيرة بستاني التي تُولي الملف ​النفط​ي إهتماما موازيًا لملف الكهرباء وقد أعدّت وتعدّ كلّ الترتيبات للشروع بإنتاج ​الغاز​ والبترول في أقرب فرصة ممكنة، على الرغم من المشكلات التي تفتعلها ​إسرائيل​ ومن يؤيّدها، في ال​سياسة​ وعلى الأرض".

وأضافت "إنّ التعليمات التي أعطتها الوزيرة بستاني بإزالة المخالفات، وإنهاء السرقة على شبكة الكهرباء وتنظيم ​محاضر ضبط​ في كلّ مناطق وأحياء ​بيروت​ وضواحيها دون تمييز بين منطقة وأخرى أو مواطن وآخر بكلّ جدية وحزم يشكّل بادرة يُحتذى بها في كلّ مناطق لبنان حيث أنّ كلّ اللبنانيين بنظر القانون متساوون في الحقوق والواجبات".