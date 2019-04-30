هاشم: تحرك المتقاعدين يضع الحكومة أمام مسار محدد للموازنة بعيدا عن الرواتب

ركّز عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​، على أنّ "تحرّك المتقاعدين من ​القوات المسلحة​ والإدارات، يضع ​مجلس الوزراء​ أمام مسار محدّد للموازنة بعيدًا عن الرواتب، باستثناء بعض الرواتب الّتي تتجاوز راتب رئيس الجمهورية".

وأكّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "أبواب الهدر كثيرة ومن الممكن الولوج إليها لتخفيض العجز وزيادة الإيرادات".