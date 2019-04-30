ركّز عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، على أنّ "تحرّك المتقاعدين من القوات المسلحة والإدارات، يضع مجلس الوزراء أمام مسار محدّد للموازنة بعيدًا عن الرواتب، باستثناء بعض الرواتب الّتي تتجاوز راتب رئيس الجمهورية".
وأكّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "أبواب الهدر كثيرة ومن الممكن الولوج إليها لتخفيض العجز وزيادة الإيرادات".
كانت هذه تفاصيل خبر هاشم: تحرك المتقاعدين يضع الحكومة أمام مسار محدد للموازنة بعيدا عن الرواتب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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