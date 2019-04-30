اشار ​اللواء​ ​جميل السيد​ الى انه برأيه لم يُدرك وزير المال ​علي حسن خليل​ أن الإعتداء على حقوق المتقاعدين وكراماتهم وتضحياتهم، هو لعب بالنار، بينما طرح إعفاءات ضريبية على حيتان المال والسوليدير وغيرها، وتغاضى عن ​الأملاك البحرية​ والهندسة المالية ل​مصرف لبنان​ التي أهدرت 10 مليارات دولار، اضاف في تصريح له على ​وسائل التواصل الاجتماعي​ قائلا "هؤلاء المتظاهرون هم صوت كل اللبنانيين".

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كانت هذه تفاصيل خبر السيد: لم يُدرك وزير المال أن الإعتداء على حقوق المتقاعدين وكراماتهم وتضحياتهم هو لعب بالنار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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