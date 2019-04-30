ترامب يعرب عن امتنانه للإمبراطور الياباني أكيهيتو الذي سينزل عن العرش

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في بيان، أنه "نيابة عن الشعب الأميركي، أعرب أنا والسيدة الأولى عن امتناننا العميق لجلالة الإمبراطور الياباني أكيهيتو وجلالة الإمبراطورة ميتشيكو. مع نهاية عصر هيسي، وتطلع الجيل الجديد لوراثة العرش، أريد أن أؤكد الأهمية الكبرى التي توليها الولايات المتحدة للعلاقات الوثيقة مع اليابان".
ولفت ترامب إلى أن الإمبراطور أكيهيتو استقبل 5 رؤساء أميركيين في اليابان، وكان على العرش منذ نهاية الحرب الباردة حتى اليوم، مشيرا إلى الأهمية الخاصة للعلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة واليابان في مواجهة الصعوبات الدولية في تلك الأوقات.
وأوضح "أنني تشرفت أنا وميلانيا بأن نحل ضيوفا على جلالة الإمبراطور عام 2017، ونأمل في مواصلة تقليد الشراكة والتعاون مع اليابان، حليفنا الرائع، في العصر الجديد".
وأقرت لجنة شؤون الأسرة الإمبراطورية التي انعقدت خصيصا لأول مرة منذ 25 عاما، في 1 كانون الأول 2017، موعد نزول الإمبراطور أكيهيتو عن العرش في 30 نيسان 2019، واعتلاء ولي العهد الأمير ناروهيتو العرش في 1 أيار.
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