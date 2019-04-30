لاغارد: أتوقع ان تتوصل أميركا والصين إلى اتفاقية لإنهاء نزاعهما التجاري

اكدت مدير عام ​صندوق النقد الدولي​ ​كريستين لاغارد​ خلال مشاركتها في إحدى المؤتمرات العلمية ب​الولايات المتحدة​ الأميركية أنها تتوقع أن تتوصل ​الولايات المتحدة الأميركية​ و​الصين​ إلى اتفاقية لإنهاء نزاعهما التجاري.

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