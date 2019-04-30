العشرات أغلقو شارعا رئيسيا بالخرطوم احتجاجا على قرارات المجلس العسكري السوداني

ذكرت وكالة "سبوتنيك" أنّ "العشرات أغلقوا شارع النيل الرئيسي في العاصمة السودانية ​الخرطوم​، احتجاجًا على قرارات ​المجلس العسكري​ السوداني بفتح الطرق والجسور في منطقة القيادة العامة للجيش، قبل تسليمه السلطة للمدنيين".

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