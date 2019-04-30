أعلنت وكالة "رويترز" أنّ "شرطة نيوزيلندا أبطلت مفعول عبوة مريبة داخل حقيبة في كرايست تشيرش".
وكانت قد أفادت شرطة نيوزيلندا بـ"أنّها تتعامل مع حادث في كرايست تشيرش، ودعت إلى تجنّب المنطقة".
وامتنعت الشرطة عن التعليق على طبيعة الحادث في منطقة فيليبستاون.
يُذكر أنّ المدينة شهدت صباح الجمعة 15 آذار 2019 هجومًا إرهابيًّا على مسجدين أثناء صلاة الجمعة في جنوب نيوزيلندا، ما أدّى إلى سقوط 50 قتيلًا.
كانت هذه تفاصيل خبر شرطة نيوزيلندا أبطلت مفعول عبوة مريبة داخل حقيبة في كرايست تشيرش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.