أعلنت وكالة "رويترز" أنّ "شرطة ​نيوزيلندا​ أبطلت مفعول عبوة مريبة داخل حقيبة في ​كرايست تشيرش​".

وكانت قد أفادت شرطة ​نيوزيلندا​ بـ"أنّها تتعامل مع حادث في كرايست تشيرش، ودعت إلى تجنّب المنطقة".

وامتنعت الشرطة عن التعليق على طبيعة الحادث في منطقة فيليبستاون.

يُذكر أنّ المدينة شهدت صباح الجمعة 15 آذار 2019 هجومًا إرهابيًّا على مسجدين أثناء صلاة الجمعة في جنوب نيوزيلندا، ما أدّى إلى سقوط 50 قتيلًا.