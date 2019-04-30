مواطنون في طنجة يلقون القبض على شخص بحوزته ورقة نقدية مزورة

تمكن مواطنون، أمس الأحد، في طنجة، من ضبط شخص، بحوزته ورقة من فئة 200 درهم مزورة، وأوراق مالية عادية.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الشخص الموقوف، كان بصدد تصريف الورقة النقدية المزورة عند أحد الباعة المتجولين، الذي باعه وجبة خفيفة، وعند استلامه إياها اكتشف أنها مزورة.
وأضافت المعطيات ذاتها أن المعني بالأمر، شاب يبلغ من العمر 24 سنة، كان على متن سيارة خفيفة رفقة شركائه، وحاول الفرار بعد أن اكتشف البائع أمره، لكن المواطنين تمكنوا من إلقاء القبض عليه بمساعدة عون سلطة، وسلموه إلى العناصر الأمنية المختصة.
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