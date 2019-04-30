الاحتلال يهدم منزلين بحي ياصول بسلوان وينكل بالعائلات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - هدمت جرافات بلدية الاحتلال في القدس صباح اليوم الثلاثاء، منزلين للشقيقين أنس وقصي برقان في حي ياصول ببلدة سلوان، فيما أصيب عدد من المواطنين بجروح متفاوتة، باعتداء قوات الاحتلال عليهم خلال تصديهم لعملية هدم المنزل.

واقتحمت طواقم تابعة لبلدية الاحتلال، تحرسها قوة معززة من جنود وشرطة الاحتلال، صباح اليوم سلوان وحي ياصول برفقة جرافة لهدم منزل يعود لعائلة برقان المقدسية، وتصدى أبناء العائلة وأهالي الحي لطواقم البلدية وجرافتها.

وأوضح المركز أن جنود الاحتلال على المواطنين بالضرب بصورة وحشية وأصابوا عددا منهم بجروح متفاوتة، فيما تم تقييد عدد آخر قبل الشروع بعملية الهدم.

وبحسب مركز معلومات وادي حلوة، فإن جنود الاحتلال اعتدوا بالضرب المبرح على أهالي حي ياصول بسلوان أثناء تصديهم لآليات الاحتلال، التي تأهبت لهدم منزل أحد مواطني الحي، بحجة البناء دون ترخيص.

وأوضح المركز أن جنود الاحتلال انهالوا على المواطنين بالضرب بصورة وحشية وأصابوا عددا منهم بجروح متفاوتة، فيما تم تقييد عدد آخر قبل الشروع بعملية الهدم.

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وهدمت جرافات بلدية الاحتلال قبل أسبوعين، منازل ومنشآت سكنية في حي وادي ياصول تعود للمواطن عز برقان، علما أن سلطات الاحتلال أصدر سابقا قرارات تقضي بهدم كافة منازل الحي وعددها 84 منزلا بحجة البناء دون ترخيص.

وكانت بلدية الاحتلال قد أخطرت في وقت سابق بهدم عدد كبير من منازل المواطنين في هذه المنطقة بحجة البناء غير المرخص، وبزعم أن المنطقة أعلن عنها مناطق خضراء وحدائق عامة.

وردت المحكمة العليا الإسرائيلية قبل أسابيع الاستئناف الذي قدمه أصحاب المنازل والمنشآت التجارية في الحي المستهدف ببلدة سلوان، ضد قرار هدم منشآتهم الذي أصدرته المحكمة المركزية ضد أربعة منازل سكنية وعدة منشآت تجارية وبركسات خيول، فيما أكدت لجنة حي وادي ياصول بأن الهدم يتهدد الحي بأكمله بواقع 84 منزلا بعد رفض الاستئناف.