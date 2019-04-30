الأمم المتحدة تحذر من الانهيار المالي للسلطة الفلسطينية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حذرت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو، يوم أمس الإثنين، من أن الأزمة المالية الفلسطينية المتفاقمة تشكل خطرا متزايدا، وتنذر "بانهيار مالي للسلطة الفلسطينية".

وقالت روزماري ديكارلو في مجلس الأمن الدولي إن ثمة حاجة ماسة إلى "حل مستدام" لأزمة تمويل السلطة.

يشار في هذا السياق إلى أن إسرائيل تنهب نحو 11 مليون دولار، المخصصة لذوي الشهداء والأسرى، من حوالي 180 مليون دولار من أموال الضرائب التي تجمعها شهريا نيابة عن الفلسطينيين.

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واحتجاجًا على ذلك، رفض الفلسطينيون قبول أي تحويلات ضريبية.

ينضاف إلى ذلك أن الولايات المتحدة خفضت ملايين الدولارات من مساعداتها للفلسطينيين.

ودعت ديكارلو كلا الجانبين لمعالجة الأسباب الكامنة وراء الأزمة، وتنفيذ الاتفاقيات الثنائية، وتجنب الإجراءات التي تقوض أمن واستقرار الفلسطينيين والإسرائيليين. بحسبها.