وكيل غاريث بيل يرد على زيدان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - علق وكيل أعمال النجم الويلزي، غاريث بيل، على تصريح مدرب فريق مدريد الإسباني، زين الدين زيدان، حول مستقبل الأول مع الفريق.

وذكر جوناثان بارنيت خلال تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "بيل ملتزم مع ريال مدريد بنسبة 100%، ولم يتغير أي شيء".

وجاء تصريح بارنيت ردًا على ما قاله الفرنسي زين الدين زيدان، عقب الهزيمة يوم الأحد، أمام رايو فاليكانو، بهدف نظيف في الليغا.

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وسئل زيزو خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، عن تركيز بيل، فأجاب "لا أعرف ما إذا كان بيل يركز على مدريد، وعليكم أن تسألوه".

ولا يعيش الويلزي أفضل أوقاته مع ريال مدريد، حيث فشل في إثبات قدراته منذ بداية الموسم، رغم أن الجماهير عولت عليه ليكون النجم الأول بعد رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس.

ولم يظهر بيل بأفضل مستوى له، ودخل في عدة أزمات مع الجماهير، التي أطلقت صافرات الاستهجان ضده.