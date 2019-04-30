بايرن ميونخ يستهدف التعاقد مع بوكيتينو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق بايرن ميونخ الألماني يخطط للتعاقد مع مدرب جديد لإسناد مهمة التدريب له خلفا للكرواتي نيكو كوفاتش.

وبالرغم من نجاح المدرب الكرواتي في قيادة البايرن للوصول لنهائي كأس ألمانيا وتصدر ترتيب البوندسليغا قبل 3 جولات على النهاية، إلا أن هناك تقارير عديدة تفيد بقرب إقالته من منصبه.

وبحسب ما ذكرته مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، فإن إدارة النادي البافاري تفكر في التعاقد مع ماوريسيو بوكيتينو، مدرب توتنهام هوتسبير الإنجليزي، هذا الصيف.

وأشارت الصحيفة، بحسب مصدر مقرب من أولي هونيس، رئيس النادي الألماني، إلى رغبة الأخير في التوقيع مع المدرب الأرجنتيني.

Advertisements

ولن يجد هونيس الطريق ممهدا نحو بوكيتينو، لا سيما مع صعوبة التفاوض مع نظيره في توتنهام، دانييل ليفي، الذي لن يفرط في مدرب الفريق بسهولة.

ويأتي هذا الاهتمام من مسؤولي البايرن، بعدما نجح بوكيتينو في قيادة توتنهام للوصول لأول مرة إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في نسخته الحديثة، وهناك إمكانية لتأهله للمباراة النهائية حال تجاوزه عقبة أياكس الهولندي.

وجاء تأهل توتنهام للمربع الذهبي، بعدما نجح الفريق في الإطاحة بمانشستر سيتي الإنجليزي، بقيادة مدربه بيب غوارديولا، من ربع النهائي.

يذكر أن خروج بايرن ميونخ من ثمن نهائي دوري الأبطال هذا الموسم، زاد من التكهنات التي تحيط بمستقبل كوفاتش داخل ملعب أليانز أرينا.