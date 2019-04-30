انت الان تتابع تفاصيل خبر مسؤول أمريكي أشرف على تحقيق التدخل الروسي يقدم استقالته والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 30 أبريل 2019 09:00 صباحاً - أعلن رود روزنشتاين، نائب وزير العدل الأمريكي، بشكل مفاجئ استقالته، بعد أكثر من عامين على توليه منصبه، حيث أشرف على اختيار المدعي الخاص روبرت مولر لقيادة التحقيق بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية، وحمايته من التدخلات السياسية.

يأتي ذلك في خضم مطالب بالكونغرس الأمريكي لوزير العدل وليام بار، بالخضوع لتحقيق في مجلس النواب حول تقرير مولر المتعلق بتدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وفي خطاب استقالته الذي قدمه للرئيس دونالد ترامب، قال روزنشتاين إن نواب وزير العدل في العادة يمكثون بمناصبهم 16 شهراً، وإنه مكث في المنصب مدة تزيد عن العامين، مشيراً إلى أنه سيغادر المنصب يوم 11 مايو القادم، دون أن يفصح عن سبب استقالته.

وأضاف روزنشتاين مخاطباً ترامب: "أنا ممتنّ لشخصكم لمنحي فرصة تقديم خدمة لهذا الوطن، وممتن لأهدافك المتعلقة بالوطنية والوحدة والأمن والتعليم والرفاهية، ولما لامسته منكم من روح الدعابة في المحادثات الفردية التي جرت بيننا حينما بدأت العمل".

وتجدر الإشارة إلى أن روزنشتاين بات مستهدفاً من قبل ترامب، بمجرد أن عين المحقق مولر للتحقيق في مزاعم تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية التي فاز بها ترامب عام 2016.

غير أن روزنشتاين استطاع أن يطور علاقاته بشكل جيد مع ترامب، بحسب مراقبين.

وعمل روزنستاين في الادّعاء العام الفيدرالي لسنوات طوال، وكانت هناك تقارير أشارت إلى أنه سيترك منصبه نائباً لوزير العدل مع تولي بار حقيبة العدل، لكن الأخير طلب بقاءه لحين الانتهاء من التحقيقات المتعلقة بروسيا.

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وفي مارس الماضي، أنهى مولر الذي كان مديراً لمكتب التحقيقات الفيدرالي، 22 شهراً من التحقيقات التي تخللها توجيه الاتهام إلى 34 شخصية روسية وأمريكية، بينها 6 من المساعدين المقربين للرئيس ترامب، بـ"اختلاس أموال".

وسلم مولر -الذي بقي بعيداً عن الضجة السياسية والإعلامية- تقريره النهائي إلى وزير العدل، وترك له أمر إدارة بقية المسألة. ونشر وزير العدل، في 18 أبريل، نسخة منقحة من التقرير بشأن التحقيق.

وذكر التقرير بشكل مفصل سلسلة من الإجراءات اتخذها ترامب لعرقلة التحقيق، ولكنه لم يصل إلى نتيجة بشأن ما إذا كانت هذه الإجراءات تمثل جريمة عرقلة لسير العدالة. وخلص التقرير أيضاً إلى أن ترامب وحملته لم يتورطا في تآمر جنائي مع موسكو.

وكان مساعد ديمقراطي بمجلس النواب الأمريكي قد قال قبل يوم إن وزير العدل يعترض على الإدلاء بشهادته أمام اللجنة القضائية بالمجلس في جلسة مغلقة مخصصة لمناقشة الأجزاء المنقحة من تقرير مولر، وهدد بعدم مثوله المقرر يوم الخميس.

وقال المساعد ذاته، إن جيرولد نادلر رئيس اللجنة اقترح أن تتبع شهادة وزير العدل بار العلنية جولة ثانية من الاستجواب، حيث تجري مناقشة أمور حساسة في جلسة مغلقة وتضم المحامين الأعضاء باللجنة.

وذكر المساعد أن بار اعترض على الشرطين.

ومن المقرر أن يدلي وزير العدل بشهادته أمام اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ، يوم الأربعاء.