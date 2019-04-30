شكرا لقرائتكم خبر عن معارض قطري يفضح نظام الحمدين وكيف يخشى الاعلام الغربي والان مع التفاصيل

كشف معارض قطري كيف يخشى نظام الحمدين الاعلام الغربي والمنظمات الغربية وكيف يبذل جهود لتحسين صورته هناك وطمس جرائمه وانتهاكاته.

وقال المعارض القطري، جابر الكحلة المري، إن النظام القطري لا يهمه سوى الإعلام الغربي والمنظمات الحقوقية الغربية، مشيرا إلى أن تنظيم الحمدين يسعى بكل الطرق تحسين صورته حقوقيا أمام الرأي العام الغربي.

وعبر فضائية المحور المصرية، أوضح المري الذي يعد أحد أبناء قبيلة الغفران، التي سلبهم تميم ووالده حمد الجنسية القطرية، أن أبناء الغفران نظموا وقفة احتجاجية، في مارس الماضي أمام مؤتمر جنيف خلال دورته الـ40، لفضح انتهاك الشيخة موزة بنت المسند والدة تميم لحقوق الإنسان، وحملوا لافتات للمطالبة بحقوقهم.

وتابع أن موزة تجاهلت اللافتات التي يحملها أبناء الغفران، وشهادات الميلاد، مشيرا إلى أن قناة الجزيرة أعدت تقريرا للتحدث عن قضية الغفران، وزعمت أنهم سعوديين وليسوا قطريين، مبينا: "هكذا شاركت الجزيرة في انتهاك حقوق أبناء الغفران".

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وقال المعارض القطري البارز، إنه كان تابعا للقوات المسلحة القطرية، وضمن قوات الحرس الأميري لحمد بن خليفة، وبعد حدوث الانقلاب بـ10 أشهر، حصل على إجازة لم تنته حتى الآن، مشيرا الى أنه حاول العودة إلى قطر عبر المنفذ البري، وتم منعه من قبل السلطات القطرية، بحجة أنه مسقط عنه الجنسية وممنوع من دخول البلاد، رغم وجود أسرته بقطر.

وأوضح أنه بعدما يئس من دخول بلاده حاول إخراج أسرته من الدوحة، لكن تنظيم الحمدين ساومه طوال 4 سنوات، بالموافقة على لم شمله بإخراج أسرته، حال تسليم أوراقه الرسمية من جواز سفر وبطاقة شخصية، بهدف تجريده من وطنيته، وظل 4 سنوات حتى انتهت صلاحية وثائقه وأصبح لا يستفيد منها، ليجبر بعد ذلك على إرسالها عن طريق وسيط لحكومة قطر، وبعدها تم إخراج زوجته وأطفاله من الدوحة.

وأكد "المعارض القطري"، أنه بالنسبة لتقرير أوضاع حقوق الإنسان في قطر، فهو مأساوي إلى أبعد الحدود، وتستخدم الحكومة أسلوب الكيان الصهيوني تجاه معارضيها، وتعتبر السلطات القطرية تواصل المواطنين مع الإعلام لكشف الحقائق بالدوحة "جريمة".

وتابع: " تحاول قطر تحسين صورتها أمام الإعلام الغربي، على إصدار إدعاءات كاذبة، رغم تهجيرها 6 آلاف شخص من قبيلة "الغفران" بعد التحقيق معهم، مشيرا إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية، تتستر على جرائم تنظيم الحمدين، وهى شريكة النظام القطري في تعذيب المعارضين والمختلفين معهم.