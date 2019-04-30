شكرا لقرائتكم خبر عن "مباشر قطر": نظام الملالى يعيش أسوأ الفترات الاقتصادية.. فيديو والان مع التفاصيل

قال تقرير بثته قناة "مباشر قطر"، إن هناك خطوات جادة يتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تقليم أظافر ملالي إيران، من خلال فرض المزيد من العقوبات الاقتصادية ضد طهران، ما يجعل النظام الإيراني الحالي يعيش واحدة من أسوأ الفترات الاقتصادية التي مر بها في سنوات حكمه.

وأضاف تقرير قناة المعارضة القطرية، أن الرئيس الأمريكي وضمن خطة العقوبات التي يفرضها على نظام إيران، يعمل على إخبار خمس دول، هي اليابان وكوريا الجنوبية وتركيا والصين والهند، بالتعرض للعقوبات الأمريكية، حال استمرارهم في استيراد النفط الإيراني، في محاولة منه إلى تصفير صادات طهران النفطية.

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وأكد التقرير أن القرار الأمريكي الجديد من المفترض تطبيقه بشكل فعلي في مطلع شهر مايو المقبل، حيث ينتهي الإعفاء الذي حصلت عليه بعض الدول لاستيراد النفط من إيران يوم الثاني من شهر مايو المقبل، وهو ما يجعل النظام الحاكم في طهران يواجه أزمة صادرات كبيرة في إنتاجه النفطي، وهو ما ينعكس بالسلب على العائدات التي يجنيها من وراء هذه الاتفاقيات النفطية.

وتابع التقرير :"هذه الضربة الموجعة التي يسددها الرئيس الأمريكي لنظام الملالي، ترتد آثارها في الدوحة، فالنظام الحاكم بقيادة تميم بن حمد اصطف منذ بدء المقاطعة العربية في يونيو 2017 إلى جانب إيران ومخططاتها الخبيثة، ما يعني أن تعرض طهران لعقوبات اقتصادية واسعة كهذه، سوف يدفعها نحو تعويض خسائرها من الخزانة القطرية، لا سيما وأن هناك بعض الحقول النفطية المشتركة بين الدوحة وطهران".