شكرا لقرائتكم خبر عن مساع إيرانية لحظر مواقع التواصل الاجتماعي والان مع التفاصيل

طالب رئيس منظمة الدفاع السلبي الإيرانية غلام رضا جلالي، بمزيد من السيطرة على شبكات التواصل الاجتماعي في بلاده، زاعماً أن ذلك "أمر ضروري للغاية في أوقات الأزمات الداخلية".

وعقب انتقادات شعبية متواصلة بسبب عرقلة طهران دخول ملايين المستخدمين إلى شبكات اجتماعية عالمية (فيسبوك، تويتر، تيليجرام)، زعم "جلالي" وهو قائد سابق في مليشيا الحرس الثوري الإيراني أن هذه المنصات تحرض الناس ضد الحكومة في أوقات الأزمات.

وأكد رئيس منظمة الدفاع السلبي، التي تلعب أدواراً عسكرية ومدنية بدعوى "تأمين الداخل الإيراني من أخطار خارجية"، أن أنظمة تشغيل الشبكات الاجتماعية المذكورة يجب أن توضع تحت ضغط، فضلاً عن التحكم بها، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

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وجاءت تصريحات جلالي على هامش انطلاق مناورة (غير معلوم تفاصيلها) بزعم مواجهة تسرب إشعاعات نووية في نطاق محافظة بوشهر (جنوب) التي توجد بها محطة نووية، وكذلك تأمينها (بوشهر) 71% من حجم احتياجات الغاز الطبيعي بالبلاد.

وذكر حسين ناظر، المسؤول عن تغطية هذه المناورة إعلامياً، أن تدابير لازمة قد جرى اتخاذها بحضور جلالي، بهدف إدارة الرأي العام في إيران، في إشارة ضمنية إلى وجود إجراءات مرتقبة بمزيد من التشديد والرقابة على متابعي مواقع التواصل الاجتماعي.

وتنتقد منظمات دولية بشدة دائماً وجود قيود من قبيل الرقابة والحجب إلى جانب القمع على أنشطة تتعلق بالإنترنت ووسائل الإعلام في إيران، التي حلت في ذيل الترتيب العالمي لحرية الصحافة مؤخراً.

ويرى نشطاء إيرانيون أن هذه التحركات من قبل نظام المرشد الإيراني علي خامنئي لفرض مزيد من القيود على أنشطة الفضاء الافتراضي (أسرع وسيلة بديلة لنقل الأخبار في إيران) تتزامن مع انتقادات شعبية واسعة عبرها في الآونة الأخيرة، بسبب التقاعس عن إغاثة منكوبي كارثة الفيضانات التي دمرت عشرات القرى والمدن في نحو 26 محافظة إيرانية من إجمالي 31 محافظة.