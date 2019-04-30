تقرير بريطاني يحلل فيديو البغدادي: يختبئ في الصحراء العراقية

الخليج 365/ بغدادنشرت صحيفة "ديلي تليغراف" البريطانية، الثلاثاء، تقريرا حول الفيديو الجديد الذي ظهر فيه زعيم تنظيم "داعش" أبوبكرالبغدادي.

ويشير التقرير إلى أن البغدادي "ظهر في المقطع المصور في صحة جيدة" رغم التقارير المتعددة التي تداولتها وسائل إعلام حول مقتله أو إصابته في غارة جوية أمريكية.

ويقول إن "البغدادي وهو في أواخر الأربعينات من عمره بين أبرز المطلوبين على القوائم الدولية وقوائم أجهزة الاستخبارات الغربية والتي ستقوم بالطبع بتحليل كل ثانية في الفيديو لمحاولة التعرف على الموقع الذي صور فيه".



ويوضح كاتب التقرير، وهو لمراسلها المتخصص بشؤون الشرق الأوسط "راف سانشيز"، أن الاعتقاد السائد في الغرب حاليا هو أن البغدادي يختبئ في منطقة ما في الصحراء العراقية قرب الحدود مع سوريا.

وقال المراسل إن البغدادي ذكر أحدث التطورات في السودان وسوريا والجزائر، كما علق على إعادة انتخاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهو ما يعني أن المقطع تم تصويره حديثا.

ويشير ساشنيز إلى أن المقطع صور بتقنية معقدة باستخدام كاميرات عالية الجودة ولاقطات صوت شديدة الحساسية، علاوة على الإضاءة تم توزيعها بشكل احترافي لتعكس الضوء على مختلف أنحاء الغرفة التي غطيت جدرانها بقماش أبيض كما هو الحال في أغلب مقاطع التنظيم المصورة.

