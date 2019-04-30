الان تتابع روحاني: إيران ستواصل تصدير النفط رغم الضغوط الأمريكية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طهران- الخليج 365: قال الرئيس الإيراني حسن روحاني في خطاب بثه التلفزيون الحكومي اليوم الثلاثاء إن بلاده ستواصل تصدير النفط رغم الضغوط الأمريكية. وأضاف روحاني “قرار أمريكا بضرورة وصول صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر قرار خاطئ وغير صحيح ولن نسمح بتنفيذ هذا القرار… في الأشهر المقبلة سيرى الأمريكيون أنفسهم أننا سنواصل صادراتنا النفطية”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر روحاني: إيران ستواصل تصدير النفط رغم الضغوط الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.