الان تتابع مقتل جندي أمريكي بحادث غير قتالي في سوريا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واشنطن- الخليج 365: أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية اليوم الثلاثاء أن جنديا لقي حتفه أمس الاثنين متأثرا بجراحه في حادث غير قتالي بمدينة كوباني السورية. وقالت الوزارة في بيان إن مايكل تومسون / 28 عاما/ كان جزءا من مهمة العزم الصلب، التي يقودها الجيش الأمريكي لمحاربة تنظيم داعش الارهابي في العراق وسورية.

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