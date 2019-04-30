الان تتابع شرطة نيوزيلندا تقول إنها تتعامل مع حادث في كرايستشيرش والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كرايست تشيرش -الخليج 365: قالت شرطة نيوزيلندا اليوم الثلاثاء إنها تتعامل مع حادث في كرايستشيرش ودعت المواطنين إلى تجنب المنطقة. وامتنعت الشرطة عن التعليق على طبيعة الحادث في منطقة فيليبستاون بالمدينة ولم تقدم مزيدا من التفاصيل. وشهدت كرايستشيرش مقتل 50 شخصا في هجمات نفذها شخص على مسجدين في مارس آذار.

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