الان تتابع اعتقال جندي أميركي سابق خطط لاعتداء كبير في لوس أنجليس والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لوس أنجليس -الخليج 365:

أعلنت السلطات الأميركية اعتقال جندي سابق في الجيش الاميركي كان يعد لهجوم “ارهابي” واسع النطاق قرب لوس أنجليس انتقاما لاعتداء المسجدين في كرايست تشيرش في نيوزيلندا.

وقال مسؤولون إن مارك ستيفن دومينغو البالغ 26 عاما والذي امتلك خبرة قتالية في أفغانستان ويزعم بأنه مسلم، يواجه اتهامات فدرالية متعلقة بالارهاب لتخطيطه لتفجير قنبلة محلية الصنع في مهرجان للقوميين البيض في لونغ بيتش خلال عطلة نهاية الاسبوع الاخيرة، بهدف إيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا.

واعتقل دومينغو الجمعة بعد ان تسلّم من عميل متخف ما كان يعتقد بأنه قنبلة حقيقة.

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ووفق وثائق المحكمة فان دومينغو أعرب في في منشورات على الانترنت ودردشات مع مصدر في مكتب التحقيقات الفدرالي عن دعمه للجهاد العنيف وتطلعه الى ان يكون شهيدا عبر سعيه للاقتصاص لاعتداءات ضد مسلمين.

وبعد النظر في عدة مخططات لاعتداءات، بينها استهداف يهود وكنائس وضباط شرطة، قرر دومينغو تفجير قنبلة محلية الصنع في مهرجان لونغ بيتش، وفق السلطات.

وقال المدعي نيك هانا “نجح هذا التحقيق في تعطيل تهديد بالغ الجدية شكّله جندي مدرّب أفصح مرارا عن رغبته بالتسبب بأكبر عدد من الضحايا”.

وأضاف “حماية الأميركيين من الهجمات الارهابية هي الأولوية الأولى لوزارة العدل، وأي شخص يخطط لاستخدام سلاح دمار شامل ستتم محاسبته”.