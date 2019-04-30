إعلامية إماراتية تكشف كيف أفسد الشعب المصري مخطط قطر للتحريض ضد القاهرة

كشفت الإعلامية الإماراتية مريم الكعبي، كيف فشلت خطة قطر في التحريض ضد مصر والمنطقة العربية، مؤكدة أن الشعب المصري أفسد مخطط الحمدين، بعدما خرج الملايين لتأييد القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وفي سلسة تغريدات لها عبر موقع التغريدات القصيرة تويتر، أشارت الكعبي إلى أن تنظيم الحمدين يمارس المراهقة السياسية ضد جيرانه العرب، قائلة "قطر وما أدراك ما قطر، الوكيل الرسمى والحصرى لشرور العصر الحديث، فهناك حرب دعائية مخيفة وتوظيف لقنوات ومواقع وحسابات وبرامج من أجل ضرب استقرار الدول العربية".

وأوضحت: "قناة الجزيرة تعلن حربا حقيقية على دولنا تستحضر كل أشكال العداء والتحريض ضد السعوديه ومصر والإمارات، خطاب الجزيرة خطابا فقد الرشد يديره أعداء وليسوا عربا"، مشيرة إلى أنها تطوع كل خبر وتصنع كل حدث وتقدم كل تقرير، من أجل هدف واحد، هو التشويه والإساءة والتحريض ضد مصر والإمارات والسعودية.

وأضافت الإعلامية الإماراتية أن قطر تمارس مراهقة سياسية، في يدها أموال طائلة تعبث بها، ولكن الدرس انتهى، والشعوب العربية استفاقت على خدعة الثورات بعد أن رأت أمانها وقد سلب، وأوطانها وقد انهارت، وثرواتها وقد نُهبت، ولكن قطر ماضية فى الحرب التى ابتدعتها ماضية فى صناعة الفتنة، وفِى تأجيج الصراعات، وفِى استدعاء الأوهام.

وتابعت مريم الكعبي: "قطر ما زالت تراهن على أنها ستغير دفة الأحداث بتوظيف الدعاية السوداء، لأنها استطاعت أن تحقق بواسطة خطابها الإعلامى غسيلاً جماعياً للعرب قبل أن تستفيق الشعوب من الغيبوبة، وتسعى الجزيرة باستماتة لاستدعاء أى نوع من الفوضى فى مصر لأنها تعول على ذلك لسيناريو آخر للدمار، ولكن شعب مصر لها بالمرصاد يصفعها كل يوم بوعيه ووطنيته".

وقالت الإعلامية الإماراتية إن الرهان على الشعب المصرى هو الرهان الرابح في خضم مشهد الفوضى الذى ترعاه قطر، فسلامة مصر هى سلامة أمة بأكملها، لذا لا تستغربوا حجم الأموال التي يتم دفعها للخطاب المعادى لمصر فى تركيا وقطر، وأنا على ثقة بأن السياسة الدعائية القطرية جاهلة بالتركيبة المصرية النادرة التى لا يمكن فك شفرتها أو تكفيك أسرارها.

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وأعلن الأمن المصري منذ أيام، إحباط مخطط إرهابي يديره التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية، عبر كتائب إلكترونية تتم إدارتها في قطر وتنفذها مجموعات بالقاهرة تحت مسمى "بلاك إنفورميشن"، تستهدف إحداث الفوضى في مصر ومحاولة إفشال التعديلات الدستورية المرتقبة.

وذكرت مصادر أمنية أن من يدير هذا المخطط قيادات إخوانية وقطرية، على رأسهم الهارب أيمن أحمد عبدالغني، زوج ابنة القيادي الإخواني خيرت الشاطر، وعزام سلطان التميمي نائب أمين عام التنظيم الدولي في أوروبا، الذي واصل تفعيل الكتائب الإلكترونية، ومتابعة دورها ونقل توصيات التنظيم الدولي لها.

واتهمت المصادر أحد أقارب أمير قطر تميم بن حمد، بأنه الممول الأكبر للكتائب واللجان الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، ويدير آلاف الحسابات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي داخل المنطقة العربية وخارجها، وحاصل على بكالوريوس في علوم الطيران، منوهة بأنه يعد الممول الأبرز لتلك الكتائب.

وأشارت إلى أن مستشاري تلك اللجان إعلاميين تابعين للإخوان، وعلى رأسهم حمزة زوبع، الأمين العام المساعد لحزب الحرية والعدالة المنحل وعضو الجماعة الإرهابية، وهو مقدم برامج تلفزيونية تبث من تركيا عبر قنوات "مكملين" و "الشرق"، وضيف دائم على القنوات القطرية.

وذكر الأمن المصري، في بيان إعلامي، أن الخلايا الإلكترونية تعمل من داخل شركات حقيقتها ذات طابع تجاري، ومن الباطن تعمل كدعم تقني للجان الإلكترونية، وتم رصدها عبر نشاط تلك الشركات التي تتلقى تحويلات مالية غطاء بيع وشراء تجاري بوساطة أشخاص آخرين بالقاهرة والدلتا، وتحديدا بمحافظات كفر الشيخ والغربية والشرقية والدقهلية والإسماعيلية.