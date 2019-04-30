سفارة الهند تحذر مواطنيها من عروض الوظائف الوهمية في قطر

حذرت السفارة الهندية في الدوحة، الباحثين عن عمل من توخي الحذر من وكلاء التوظيف المزيفين في قطر، بعدما تكررت عدة وقائع، كشفت عن احتيالات تعرض لها المئات من راغبي العمل في الإمارة الصغيرة.

ويتكشف كل يوم الوجه الحقيقي لدوحة العبودية والإذلال، عبر ظهور الانتهاكات ضد العمالة الوافدة في قطر والتي تعري أكاذيب نظام تميم، الذي جند وكالات تهريب البشر لاجتذاب آلاف العمال إلى جحيم الإمارة الصغيرة، بعدما أوهموهم بالعمل والمال الوفير.

ونشرت السفارة في صفحتها على تويتر: "من فضلك لا تثق بأي وكيل تجنيد يعدك بوظيفة في قطر بتأشيرة عمل / زيارة. اطلب دائمًا الحصول على نسخة من هوية الكفيل القطري واحفظها بعناية، حتى تتمكن السفارة من المساعدة، في حالة حدوث أي عمليات احتيال".

وعلى إثر عزوف العمالة الوافدة عن إمارة قطر، بعدما ارتكب تنظيم الحمدين انتهاكات جسيمة في حق الكثير منهم، خلال الاستعانة بهم لتنفيذ مشروعات وبناء ملاعب كأس العالم 2022، يلهث حكام الدوحة بحثا عن البدائل، بعد تعثر منشآت المونديال، حيث توجه نحو الهند عبر تدشين 7 مراكز للتأشيرات.

وأعلنت أبواق نظام الحمدين أن قطر دشنت سبعة مراكز للتأشيرات في الهند، وذلك في إطار مشروعها "مراكز تأشيرات قطر في الخارج" الذي انطلق العام الماضي، ويستهدف ثماني دول مصدرة للعمالة إلى إمارة الإرهاب.

والهند هي الدولة الرابعة التي سيتم تدشين مراكز تأشيرات قطر فيها، بعد تدشين عدة مراكز في ثلاث دول هي سريلانكا وبنجلاديش وباكستان، حيث يستهدف المشروع القطري أيضا دول إندونيسيا، ونيبال، والفلبين، وتونس.

ومن أجل تحسين صورة الدوحة ومحاولة إغراء العمالة الوافدة من الدول المستهدفة، أجرى تنظيم الحمدين عدة تسهيلات لاستقدام القوى العاملة، زاعما أن هذه المراكز ضمان لحقوق الوافدين والمستقدمين على السواء.

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وفي الآونة الآخيرة عزف العديد من العمال الوافدين عن إمارة الإرهاب، بسبب الرواتب المتدنية والوحدات السكنية غير الآدمية التي تفتقر إلى الخدمات الأساسية التي يعيش فيها العاملين في منشآت المونديال، بينما لم يجد العديد منهم أي عمل بانتظارهم بعد ترك بلادهم، ليكتشفوا أنهم ضحية عملية احتيالية.

وطالت قطر انتقادات دولية عديدة بسبب أحوال العمالة الوافدة لديها، حيث كشفت دراسة لاتحاد النقابات الدولي أن أكثر من 1200 عامل مهاجر لقوا حتفهم خلال المشاركة في تشييد مشروعات تأهيل البنية التحتية لمونديال 2022.

وارتكب تنظيم الحمدين انتهاكات جسيمة في حق العمالة الوافدة، التي استعانت بهم قطر لتنفيذ مشروعات وبناء ملاعب كأس العالم 2022.

وكشفت صحيفة "ديجي وورلد" فضيحة جديدة تظهر استغلال أذناب الحمدين للوافدين التي لا تعد ولا تحصى، حيث باتت أحلام وطموحات شاب بنغالي منهارول هوك، على شفا التحطم، بعدما أرادت العصابة القطرية ترحيله إلى بلاده.

ووفق الصحيفة وصل إلى قطر، الشاب البالغ من العمر 23 عاما، قادما من إحدى قرى منطقة مرشد أباد في البنغال الغربية، في ديسمبر 2018 للعمل في إحدى شركات التنظيف، لكنه وقع في خطأ إداري، حيث لم يخضع للكشف الطبي قبل الالتحاق بالعمل.

ووفقا للقانون القطري، فإنه على كل موظف يسعى إلى العمل في قطر، أن يجتاز الفحص الطبي الذي تجريه وزارة الصحة القطرية، وهي مسؤولية تقع على عاتق رب العمل لضمان إجرائها لكافة موظفيه قبل تشغيلهم.

وبعدما ظهرت لدى الشاب البنغالي مشكلات صحية، نصحه مسؤول المكتب الطبي بأن يتلقى العلاج في المشفى ليعود للفحص مرة أخرى، لكن صاحب العمل لم يسمح له بتلقي العلاج وحاول إرساله إلى وطنه، متجاهلا قانون الإمارة الصغيرة، بهدف توفير نفقات علاج منهارول.