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القبض على جندي أميركي خطط لتفجير مسيرة نازية

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دبي - بواسطة محمد فارس © Getty جانب من المسيرات اليمينية في أميركا قالت السلطات الأميركية إنها أحبطت مؤامرة إرهابية كانت تستهدف أنصار اليمين المتطرف، من قبل جندي أميركي سابق اعتنق الإسلام، أراد أن ينتقم لضحايا الهجوم الذي استهدف مسجدين في نيوزيلندا.

وقال ممثلو الادعاء الفيدرالي الاثنين إن مارك دومينغو، ألقي القبض عليه بتهمة التخطيط لزرع قنبلة في منطقة لونغ بيتش بكاليفورنيا خلال مسيرة نازية.

تقول الوثائق التي قدمت للمحكمة إن دومينغو ناقش مع مخبر أشكالا متنوعة من الهجمات ، شملت استهداف يهود وكنائس وعناصر شرطة.

وقال دومينغو إنه أرد أن ينتقم بعد الهجوم الذي استهدف المسجدين في نيوزيلندا وخلف 50 قتيلا الشهر الماضي.

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وذكر ممثلو الادعاء الاتحادي في بيان مكتوب، إن جندي المشاة دومينغو (26 عاما) الذي خدم في أفغانستان واعتنق الإسلام لاحقا، اعتقل الجمعة فيما يتصل بالمؤامرة.

وقال ممثل الادعاء الاتحادي نيك هانا في البيان: "نجح التحقيق في إحباط خطر حقيقي للغاية يشكله جندي مقاتل مدرب صرح مرارا برغبته في إسقاط أكبر عدد ممكن من القتلى والجرحى".

ويقول ممثلو الادعاء إن دومينغو عبر في محادثات عبر الإنترنت مع مصدر سري من مكتب التحقيقات الاتحادي عن دعمه للجهاد المسلح، وقال إنه يخطط لتفجير عبوة ناسفة بدائية الصنع في تجمع في ضاحية لونغ بيتش في لوس أنجلوس.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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