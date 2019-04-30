بوتين يطرح فكرة "جنسية مشتركة" للروس والأوكرانيين

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة AFP الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مؤتمر صحافي في بكين في 27 نيسان/ابريل 2019

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين ان الاوكرانيين والروس هم "شعب واحد" وسيستفيدون من جنسية مشتركة، وذلك بعد أن أغضب كييف بعرضه منح الجنسية الروسية للأوكرانيين.

وصرح للصحافيين مبتسما "قلت مرارا إن الشعبين الأوكراني والروسي هما شعبان شقيقان. بل وأعتقد أنهما شعب واحد بثقافات مختلفة وخصوصيات لغوية وتاريخية".

وأضاف "إذا منحت أوكرانيا جوازات السفر للروس فنحن في روسيا نمنح جوازات السفر والجنسية للأوكرانيين، وعاجلا أم آجلا سنحصل في النهاية على نتيجة متوقعة وهي أن الجميع سيكون لديه جنسية مشتركة".

وتابع "يجب أن يكون هذا أمراً مرحبا به" قبل أن يقول للصحافيين "وداعاً" باللغة الأوكرانية.

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ويرصد المراقبون عن كثب أية مؤشرات على تحسن العلاقات بين روسيا وأوكرانيا بعد فوز الممثل الكوميدي الذي لا يتمتع بأية خبرة سياسية فولوديمير زيلينسكي بالرئاسة الأوكرانية هذا الشهر.

ولم يقدم الكرملين التهنئة للرئيس الجديد، وكان أول تصريح لبوتين بعد فوز زيلينسكي أن موسكو تفكر في تسهيل منح جميع الأوكرانيين الجنسية الروسية.

وأكد زيلينسكي أن الأوكرانيين يرفضون عرض بوتين، واقترح بدوره منح جوازات سفر أوكرانية للروس الذي "يعانون" من "استبداد" بوتين.