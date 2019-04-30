ذكرت "غرفة التحكم المروري" التابعة لقوى الأمن الداخلي، أنّ "جميع الطرقات سالكة من الدكوانة باتجاه الحمرا باستثناء شارع الحمرا أمام "مصرف لبنان" الّذي هو مقطوع من قِبل بعض المحتجين".
وأفادت بـ"تحويل السير من تقاطع برج المر باتجاه الكورنيش البحري، وحركة المرور كثيفة في المحلة".
كانت هذه تفاصيل خبر التحكم المروري: جميع الطرقات سالكة من الدكوانة باتجاه الحمرا وشارع الحمرا مقطوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.