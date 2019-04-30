التحكم المروري: جميع الطرقات سالكة من الدكوانة باتجاه الحمرا وشارع الحمرا مقطوع

ذكرت "​غرفة التحكم المروري​" التابعة لقوى الأمن الداخلي، أنّ "جميع الطرقات سالكة من ​الدكوانة​ باتجاه ​الحمرا​ باستثناء ​شارع الحمرا​ أمام "​مصرف لبنان​" الّذي هو مقطوع من قِبل بعض المحتجين".

وأفادت بـ"تحويل السير من تقاطع ​برج المر​ باتجاه الكورنيش البحري، وحركة المرور كثيفة في المحلة".