الحكومة السرلانكية ترفع الحظر المفروض على وسائل التواصل الاجتماعي

اعلنت الحكومة السرلانكية رفع الحظر المفروض على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن فرضته في أعقاب هجمات عيد الفصح.
يذكر ان ثمانية انفجارات استهدفت فنادق وكنائس في العاصمة السريلانكية كولومبو ومدينتين في الجزيرة السياحية الواقعة في جنوب آسيا الأحد خلفت ما يزيد عن 200 قتيل و450 جريحا.
وبعد الهجوم الثامن صباح الأحد أعلنت وزارة الدفاع السريلانكية فرض حذر تجول في البلاد، تجنبا لوقوع خسائر فادحة أخرى. وحظرت السلطات شبكات التواصل الاجتماعي وتبيقات التراسل منعا لانتشار الأخبار الكاذبة.
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