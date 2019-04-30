روحاني: إيران ستواصل تصدير النفط رغم الضغوط الأميركية

اكد الرئيس الايراني حسن روحاني ان إيران ستواصل تصدير النفط رغم الضغوط الأميركية، ودعا خلال احتفال في طهران، المصانع الايرانية الى زيادة الجودة في المنتوجات الايرانية.
واكد روحاني ان قرار أميركا بضرورة وصول صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر قرار خاطئ وغير صحيح ولن نسمح بتنفيذه.
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