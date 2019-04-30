روحاني: إيران ستواصل تصدير النفط رغم الضغوط الأميركية

اكد الرئيس الايراني ​حسن روحاني​ ان ​إيران​ ستواصل تصدير ​النفط​ رغم الضغوط الأميركية، ودعا خلال احتفال في ​طهران​، ​المصانع​ الايرانية الى زيادة الجودة في المنتوجات الايرانية.

واكد روحاني ان قرار أميركا بضرورة وصول صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر قرار خاطئ وغير صحيح ولن نسمح بتنفيذه.