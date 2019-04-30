FBI: احباط محاولة تفجير قنبلة في حشد جماهيري بكاليفورنيا

أعلن مسئولو هيئة التحقيقات الفيدرالية "إف بي آي" إحباط محاولة إرهابية من جانب عسكري سابق ب​الجيش الأميركي​ بتفجير ​قنبلة​ في تجمهر لمجموعة تنادي بمبادئ "القوميين البيض" بمدينة لونغ بيتش بولاية ​كاليفورنيا​ الأميركية. وأوضحوا انه تم القبض على مارك ستيفن دومينجو (26 عاما)، بينما كان يتسلم شحنة تضم عبوة تفجير بدائية الصنع من أحد ضباط تنفيذ القانون متنكرا في هيئة الشخص ​المصنع​ للمتفجرات.. لافتين إلى أن دومينجو كتب عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​ أنه كان يخطط لمثل هذا الهجوم على التجمهر، بهدف إضعاف ​الولايات المتحدة​ حتى "يذوقوا طعم ​الإرهاب​ الذي سعدوا بنشره في جميع أنحاء ​العالم​".

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